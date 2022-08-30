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Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, - Bloomberg

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Вівторок 30 серпня 2022 06:30
Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, - Bloomberg Фото: Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за МВт-год. Таке зростання вартості сталося вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Журналісти вказують, що з 28 серпня ціни еталонних контрактів на електроенергію зросли на 25%.

Відповідне збільшення вартості відбулося через енергетичну кризу, що набирає обертів і викликана скороченням постачань до ЄС природного газу з Росії.

Також зростанню цін на електроенергію сприяє скорочення генерації французькими атомними станціями.

"У Франції національні еталонні контракти на постачання електроенергії перевищили 1000 євро за МВт-год", - пише Bloomberg.

Окрім цього, в агентстві зазначили, що 29 серпня контракти на постачання електрики в Німеччині зросли у ціні на 6,6% - до 1050 євро за МВт-год.

Нагадаємо, Європейський союз планує вжити термінових заходів, щоб стримати зростання цін на електроенергію. Там готують пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.

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