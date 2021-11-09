Стоимость биткойна впервые превысила 68 тысяч долларов

Сегодня, 9 ноября курс биткойна превысил отметку в 68 тысяч долларов. Что является новым историческим максимумом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные криптовалютной биржи Coindesk.
В частности, стоимость криптовалюты биткоин во время торгов сегодня выросла на 4,75% и достигла 68 289,50 долларов в 05:55 по киевскому времени.
Вместе с тем поначалу наблюдался рост до более чем 67 тысяч долларов, что также стало новым максимумом, однако стоимость биткойна продолжила расти.
Отметим, что еще вчера 8 ноября, биткойн превысил отметку 66 тысяч долларов, что было впервые с 20 октября, в то же время криптовалюта Ethereum (эфир) поднялась до нового исторического максимума.
Напомним, криптовалюта сиба-ину на прошлой неделе подорожала до нового рекорда. На сегодня она является 11-й по величине цифровой валютой по рыночной капитализации-26 млрд долларов.