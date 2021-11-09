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Вартість біткойну вперше перевищила 68 тисяч доларів

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 листопада курс біткойна перевищив позначку в 68 тисяч доларів. Що є новим історичним максимумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані криптовалютної біржі Coindesk.

Зокрема, вартість криптовалюти біткоїн під час торгів сьогодні зросла на 4,75% і досягла 68 289,50 доларів о 05:55 за київським часом.

Разом з тим спочатку спостерігалося зростання до більш ніж 67 тисяч доларів, що також стало новим максимумом, однак вартість біткойна продовжила зростати.

Зазначимо, що ще вчора 8 листопада, біткойн перевищив позначку 66 тисяч доларів, що було вперше з 20 жовтня, водночас криптовалюта Ethereum (ефір) піднялася до нового історичного максимуму.

Нагадаємо, криптовалюта сіба-іну минулого тижня подорожчала до нового рекорду. На сьогодні вона є 11-ю за величиною цифровою валютою за ринковою капіталізацією-26 млрд доларів.

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Біткоін