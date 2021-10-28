Криптовалюта Shiba Inu за неделю подорожала в два раза

Криптовалюта сиба-ину подорожала до нового рекорда в среду, 28 октября. На сегодняшний день она является 11-й по величине цифровой валютой по рыночной капитализации - 26 млрд долларов.

Токен, который был запущен в прошлом году, за это время вырос на 60 000 000%. На монете Shiba Inu в качестве талисмана изображена собака сиба-ину. Ее стремительный рост сделал некоторых инвесторов миллионерами.

Ранее в этом году соучредитель Ethereum Виталик Бутерин попал в заголовки газет, пожертвовав монеты сиба-ину на сумму 1 миллиард долларов в фонд помощи против COVID-19 в Индии.

Ее резкий рост на этой неделе совпадает с растущей поддержкой петиции Change.org, призывающей торговую платформу Robinhood разместить монеты сиба-ину для торговли на сайте. На данный момент под петицией собрано 334,5 тысяч подписей. В 2018 году Robinhood начала расширять свои предложения по криптовалюте за пределы биткойнов и эфириума. Представитель Robinhood отказался комментировать петицию.

Разработчики Shiba Inu заявляют, что вдохновились примером Reddit-сообщества WallStreetBets, участники которого сумели резко поднять стоимость акций GameStop.

Криптовалюта сиба-ину также росла в начале этой недели, но потеряла прирост после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск, что у него нет монет сиба-ину. Твиты Маска часто двигают криптовалютные рынки.

Другие популярные виртуальные валюты также пережили взрывной рост. Биткойн, самая крупная криптовалюта в мире, на прошлой неделе достигла рекордного уровня почти в 67 тысяч долларов за монету, превысив предыдущий рекорд, установленный в апреле. В этом месяце цены на биткойн вырос на 50% с чуть менее 44 тысяч долларов в конце сентября. Биткойн в настоящее время торгуется почти на 60 тысяч долларов.