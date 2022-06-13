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Стоимость Bitcoin упала до рекордного уровня за последние полтора года

Фото: Стоимость Bitcoin упала до рекордного уровня за последние полтора года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Стоимость криптовалюты Bitcoin побила свой антирекорд за последние 18 месяцев. Сейчас она стоит меньше 25 тысяч долларов за единицу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость Bitcoin сейчас составляет 24 246 доллара по состоянию на 15:25 по киевскому времени.

Как отмечают эксперты, стоимость криптовалюты упала из-за рекордных показателей инфляции и решения Федеральной резервной системы поднять ставки. Другие же цифровые валюты также упали в цене.

Между тем как отмечает Reuters, на фоне обвала крипторынка, компания Celsius приостановила переводы и вывод средств.

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