Вартість Bitcoin впала до рекордного рівня за останні півтора року

Вартість Bitcoin наразі становить 24 246 долара станом на 15:25 за київським часом.

Як відзначають експерти, вартість криптовалюти впала через рекордні показники інфляції й рішення Федеральної резервної системи підняти ставки. Інші ж цифрові валюти також впали у ціні.

Тим часом як відзначає Reuters, на тлі обвалу крипторинку, компанія Celsius призупинила перекази й виведення коштів.