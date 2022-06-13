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Вартість Bitcoin впала до рекордного рівня за останні півтора року

Фото: вартість Bitcoin впала до рекордного рівня за останні півтора року (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вартість криптовалюти Bitcoin побила свій антирекорд за останні 18 місяців. Наразі вона коштує менше ніж 25 тисяч доларів за одиницю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вартість Bitcoin наразі становить 24 246 долара станом на 15:25 за київським часом.

Як відзначають експерти, вартість криптовалюти впала через рекордні показники інфляції й рішення Федеральної резервної системи підняти ставки. Інші ж цифрові валюти також впали у ціні.

Тим часом як відзначає Reuters, на тлі обвалу крипторинку, компанія Celsius призупинила перекази й виведення коштів.

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