Сто рублів за долар не межа: аналітики чекають на подальший обвал російської валюти

Рубль знизився 27 листопада на 0,86% до 106,40 щодо долара. Він знизився на 0,51% до 14,74 до юаня, що також є найнижчим показником з березня 2022 року, першого місяця вторгнення Росії в Україну.

Падіння рубля посилюється більш ніж 20-відсотковим падінням фондового ринку з початку року, оскільки інвестори переводять свої заощадження з акцій на депозити, що пропонують відсотки вище за базову ставку Центробанку в 21%.

"Ринок чекає на реакцію фінансової влади на девальвацію рубля", - заявили аналітики брокерської компанії БКС, підкресливши, що покупки валюти "нагадували паніку в умовах невизначеності".

Падіння рубля підживлює інфляцію, яка, як очікується, перевищить прогноз центробанку на цей рік, що суперечить болісному посиленню грошово-кредитної політики з боку регулятора, при цьому базова процентна ставка знаходиться на найвищому рівні з 2003 року.

За оцінками Центробанку, ослаблення рубля на 10% додає 0,5 відсоткові пункти до інфляції, що означає, що чотиримісячне падіння рубля може додати 1,5 відсоткові пункти до поточного рівня інфляції.

"Для центрального банку це є складним завданням боротьби зі зростанням цін", - вважає економіст Євген Коган.

Прогнози падіння

Багато аналітиків прогнозують, що до кінця року курс рубля може досягти 115-120, а деякі закликають уряд і центральний банк вжити заходів, наприклад, змусити експортерів продавати більше валюти та скоротити її закупівлю державою.

Аналітики зазначають, що падіння рубля посилилося новими санкціями щодо фінансового сектора Росії, які порушили зовнішньоторговельні платежі, особливо за нафту та газ, що призвело до фізичного дефіциту валюти на російському ринку.