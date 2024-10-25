Центробанк РФ підняв ключову ставку до максимуму з початку війни проти України

Центральний банк Росії підвищив ключову процентну ставку на 2 в. до 21%, що є найвищим показником із лютого 2003 року. Рівень ставки вже вищий, ніж у лютому 2002 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення центробанку.

Банк Росії повідомив, що поточна інфляція сягнула 9,8% у вересні, а інфляційні очікування населення досягли максимального рівня з початку року.

"Потрібна подальша жорсткість грошово-кредитної політики, щоб забезпечити повернення інфляції до мети і знизити інфляційні очікування", - заявив регулятор.

Основними інфляційними ризиками центробанк РФ назвав високі інфляційні очікування та відхилення російської економіки від траєкторії збалансованого зростання, а також погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Міністерство фінансів розраховує на 1,5 трлн рублів (15,5 млрд доларів) видатків понад бюджетний план протягом частини року, що залишилася, оскільки воно прагне покрити додаткові військові потреби.

Поточна слабкість російської валюти, офіційний курс якої по відношенню до долара знизився більш ніж на 12% з початку серпня до 97 рублів, також аналітиками розглядається як сильний інфляційний фактор.

Підвищення ставок також відображає політичну підтримку керівництва центробанку, яке зіткнулося з безпрецедентним тиском з боку деяких із найвпливовіших бізнесменів Росії, включаючи керівників найбільших нафтових та оборонних компаній країни, з вимогою припинити жорсткість. Від облікової ставки залежить рівень ставок за кредитами бізнесу.

Міжнародний валютний фонд МВФ, який скасував свою місію в Росії минулого місяця після протестів низки європейських країн, знизив прогноз економічного зростання Росії на 0,2% до 1,3% у 2025 році з 3,6% цього року.

Ключова ставка

Центральні банки використовують свої ставки, під які вони кредитують комерційні банки, регулювання рівня інфляції. Якщо ставка підвищується, то зростання цін за кілька місяців має сповільнитися.

Банк Росії подвоїв ключову ставку до 20% на екстреному засіданні за кілька днів після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, щоб заспокоїти ринки та зупинити відтік капіталу. Вже у квітні він почав знижувати ставку, опустивши її до 7,5% до літа. Через рік, у липні у липні 2023 року, ставка знову почала зростати.

Ставка в 21% є найвищою з моменту введення ключової ставки у 2013 році, замінивши ставку рефінансування як основний ринковий орієнтир. Ставка рефінансування була знижена до 18% з 21% у лютому 2003 року і відтоді залишається нижчою за 20%.

В умовах військової економіки Росії ринкові ставки мають певне значення для споживчого сектора. Однак вони навряд чи вплинуть на військове провадження.