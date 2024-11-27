Сто рублей за доллар не предел: аналитики ждут дальнейшего обвала российской валюты

Рубль снизился 27 ноября на 0,86% до 106,40 по отношению к доллару. Он снизился на 0,51% до 14,74 по отношению к юаню, что также является самым низким показателем с марта 2022 года, первого месяца вторжения России в Украину.

Падение рубля усугубляется более чем 20-процентным падением фондового рынка с начала года, поскольку инвесторы переводят свои сбережения из акций на депозиты, предлагающие проценты выше базовой ставки Центробанка в 21%.

"Рынок ждет реакции финансовых властей на девальвацию рубля", - заявили аналитики брокерской компании БКС, подчеркнув, что покупки валюты "напоминали панику в условиях неопределенности".

Падение рубля подпитывает инфляцию, которая, как ожидается, превысит прогноз центробанка на этот год, что противоречит болезненному ужесточению денежно-кредитной политики со стороны регулятора, при этом базовая процентная ставка находится на самом высоком уровне с 2003 года.

По оценкам Центробанка, ослабление рубля на 10% добавляет 0,5 процентных пункта к инфляции, что означает, что четырехмесячное падение рубля может добавить 1,5 процентных пункта к текущему уровню инфляции.

"Для центрального банка это представляет собой сложную задачу по борьбе с ростом цен", - считает экономист Евгений Коган.

Прогнозы падения

Многие аналитики прогнозируют, что до конца года курс рубля может достичь 115-120, а некоторые призывают правительство и центральный банк принять меры, например, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить ее закупки государством.

Аналитики отмечают, что падение рубля усугубилось новыми санкциями в отношении финансового сектора России, которые нарушили внешнеторговые платежи, особенно за нефть и газ, что привело к физическому дефициту валюты на российском рынке.