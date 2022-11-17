Сто місяців до істини. Головні моменти та реакції на вирок у справі MH17

Кого визнали винними

У справі про катастрофу MH17 були чотири фігуранти, які обіймали різні посади в так званій "Донецькій народній республіці" на момент трагедії:

Ігор Гіркін (громадянин Росії) - "міністр оборони"

(громадянин Росії) - "міністр оборони" Сергій Дубинський (громадянин Росії) - ватажок військової розвідки

(громадянин Росії) - ватажок військової розвідки Олег Пулатов (громадянин Росії) - заступник ватажка військової розвідки

(громадянин Росії) - заступник ватажка військової розвідки Леонід Харченко (громадянин України) - командир розвідки

Судовий процес проходив заочно, звинувачення висувалися за двома пунктами: ураження літака, що призвело до загибелі всіх, хто перебував на борту (ст. 168 КК Нідерландів) і вбивство 298 осіб на борту літака (ст. 289 КК Нідерландів).

Окружний суд у Гаазі дійшов висновку, що Гіркін був функціональним виконавцем, оскільки командував бойовиками на Донбасі, які збивали українські військові літаки та гелікоптери. Незважаючи на те, що він міг не знати про застосування зенітно-ракетного комплексу "Бук" 17 липня 2014 року, сам ЗРК було поставлено з його відома.

Дубинський безпосередньо організував перекидання "Бука" з Російської Федерації, координував його доставку в район запуску ракети, а також давав розпорядження екіпажу. На думку суду, його причетність до катастрофи законно доведено.

Як і щодо Харченка. Він виконав вказівку перевезти "Бук" у район селища Первомайське, вивів його на точку запуску ракети, після чого забезпечив перевезення назад на територію Росії.

Таким чином, провину Ігоря Гіркіна , Сергія Дубинського та Леоніда Харченка було доведено. Нідерландський суд засудив їх до довічного ув'язнення.

Щодо четвертого фігуранта, Олега Пулатова, якого представляли адвокати, то щодо нього винесено виправдувальний вердикт. Незважаючи на те, що він командував військами в даному районі, суд не зміг із впевненістю встановити, що Пулатов був залучений до використання "Бука".

"На нього не накладається кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами обвинувачення. Вимога прокуратури помістити його до в'язниці - відхиляється", - зазначив головуючий суддя Хендрік Стейнхейс.

Окремо суддя підкреслив, що обвинувачені могли уникнути суворих вироків, якби Росія визнала їх учасниками своїх збройних формувань. Але протягом 8 років цього не сталося, і згідно з міжнародним законодавством вони не вважаються комбатантами.

Що встановив нідерландський суд

Обґрунтовано доведено те, що літак "Малазійських авіаліній" зазнав катастрофи внаслідок ураження ракетою "Бук" у районі селища Первомайське (біля Сніжного, Донецька область). На момент трагедії воно перебувало під контролем бойовиків "ДНР".

Це підтверджує цілий масив зібраних доказів - від фото інверсійного сліду ракети до супутникових знімків, перехоплень та незалежних експертиз. Цікаво, що скандальні звіти російського концерну "Алмаз-Антей" були прямо названі сфабрикованими. Його представники намагалися довести, що ракету було запущено нібито з підконтрольного Україні району у селищі Зарощенське.

За словами Стейнхейса, цю версію виключили на підставі переконливих фактів .

"Для цього ракета мала в польоті розвернутися на 180 градусів, що неможливо, враховуючи її характеристики", - додав він.

Окрему увагу приділили трактуванню характеру бойових дій на Донбасі навесні та влітку 2014 року. Зокрема, чи були вони на той момент міжнародним конфліктом чи протистоянням українських сил з сепаратистами. У результаті суд дійшов висновку, що, як мінімум, з середини травня 2014 року вже були ознаки саме міжнародного збройного конфлікту .

Крім того, встановлено, що Москва здійснювала загальний контроль над так званою "Донецькою народною республікою" з квітня 2014 року, оскільки ватажки сепаратистів погоджували багато питань безпосередньо з Кремлем. У тому числі поставки військової техніки та озброєнь.

Проте на оголошенні вироку не пролунало конкретних звинувачень на адресу Російської Федерації. Як і даних про належність "Бука" певній військовій частині. Суддя використав загальні формулювання, наприклад, те, що його було перекинуто на Донбас з Росії, а після катастрофи - назад.

Компенсації сім'ям

Прокуратура намагалася добитися компенсацій у розмірі близько 50 000 євро за кожного загиблого в катастрофі MH17. Підстав для скорочення виплат не знайшли, і суд ухвалив, що винні мають виплатити їх у повному обсязі .

Таким чином, Гіркін, Дубинський та Харченко мають компенсувати сім'ям загиблих понад 16 млн євро.

Зазначимо, внаслідок катастрофи загинули 298 пасажирів та членів екіпажу. На борту були громадяни десятка держав, більша частина - з Нідерландів.

Як реагують в Україні

Президент Володимир Зеленський назвав вирок Окружного суду у Гаазі важливим рішенням.

"Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства - і тодішні, і нинішні - буде неминучим", - написав він у своєму Twitter.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, вирок є сигналом Росії про те, що брехня не захистить від правосуддя. Він також заявив, що всіх злочинців у російській ієрархії мають притягнути до відповідальності. У заяві українського МЗС окремо наголошується на необхідності відповідальності Російської Федерації як держави.

А міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що лише перемога над Росією у нинішній війні дозволить виконати рішення суду.

"Винних засуджено до довічного ув'язнення та зобов'язано виплатити компенсацію. Але ані держава-терорист, ані його військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки, вони вчиняють нові злочини - вбивства, тортури і катастрофи", - зазначив він.

Служба безпеки України наголосила, що рішення суду винесено на основі великої доказової бази. Загалом Об'єднана слідча група (JIT):

проаналізувала понад 5,5 млрд сторінок в інтернеті (фото, відео, публікації у соціальних мережах та ЗМІ, блоги, форуми);

вивчила понад 1,5 млн телефонних дзвінків у районі запуску ракети та вздовж її маршруту;

допитала понад 260 свідків;

провела понад 3000 експертних досліджень;

провела у Павлограді (Дніпропетровська область) слідчий експеримент з підриву ракети "Бук", результати якого стали вирішальними для експертних висновків.

Але найголовніше - у СБУ вважають, що сьогоднішній вирок став лише початком, і у майбутньому очікується притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Передбачувана реакція Росії

Станом на зараз з офіційним коментарем виступило лише російське МЗС. З нього випливає, що Москва розцінює вирок як "політичне замовлення" проти Росії, а Окружний суд у Гаазі нібито підігнав доказову базу під обвинувальний вирок.

"При винесенні рішення суд вирішив залишити поза увагою той факт, що всі висновки голландської прокуратури побудовані на свідченнях анонімних свідків, чиї особи засекречені, а також на відомостях сумнівного походження та матеріалах, переданих від зацікавленої сторони - СБУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, МЗС ставить під сумнів докази про місце запуску ракети, в черговий раз просуваючи абсурдну версію про нібито український "Бук" та захищаючи сфабриковані матеріали концерну "Алмаз-Антей".

Що стосується перспектив Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, то Москва навряд чи видасть їх Нідерландам. Агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерела у правоохоронних органах зазначає, що російська конституція прямо забороняє видачу своїх громадян іноземним державам. Щодо Леоніда Харченка, коментарів поки що немає, оскільки він є громадянином України.