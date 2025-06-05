Сто днів на реформу: командувач СБС "Мадяр" запускає масштабні зміни щодо дронів в Україні

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяр" анонсував масштабну реформу у найближчі 100 днів на посаді. Хоче забезпечити технологічну перевагу на фронті, а також підвищити ефективність СБС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.
Новий лідер СБС "Мадяр" презентував 100-денний план трансформації війська. У фокусі - системність, прозорість та безжальне знищення ворога.
Так, Роберт Бровді перерахував першочергові кроки, які він збирається реалізувати протягом перших 100 днів на посаді.
За словами "Мадяра", головне завдання зараз - використати весь накопичений досвід у новій системі.
Таким чином, всі підрозділи Сил безпілотних систем, які працюють на фронті, перейдуть на одну спільну електронну платформу для управління та звітності в режимі онлайн. Очікується, що вже в червні-липні 2025 року ця система повноцінно запрацює, дозволяючи планувати операції, контролювати результати і координувати дії в реальному часі.
Мадяр поставив жорстке KPI - 6-7 підрозділів СБС мають увійти до ТОП-10 найрезультативніших за офіційною статистикою ЗСУ вже найближчим часом. Принцип простий: або ти воюєш - або займаєшся самознищенням "контентом".
Використовуючи досвід 414 ОБр, уся Лінія дронів буде покривати 12 взаємодоповнюючих шарів тактичної й оперативної глибини.
Йдеться про РЕБ, РЕР, антидронові засоби, дистанційне мінування, мобільні РЛС, винищувачі ворожих БПЛА - з одночасним навчанням екіпажів та постачанням всього необхідного.
Мета — власне виробництво боєприпасів та їхня своєчасна доставка до пілотів. Нарощується НРК-логістика - наземні роботизовані комплекси стануть ключовими в доставці дронів, зарядок, периферії та БЧ на позиції.
А для цього - централізований єдиний склад 50 критичних компонентів (Starlink, FPV-комплектуючі, мобільні РЕБи, пікапи, павербанки, акумулятори).
Окрема увага - перекваліфікації екіпажів. Створюється мережа шкіл для всіх напрямків - FPV, REB, РЕР, Бомберів, "Крила", винищувачів БПЛА, НРК. Кожен військовослужбовець має бути або ефективним пілотом, або частиною логістично-технологічного ланцюга. Інакше - перепрофілювання або прощання.
Про БПЛА стратегічної глибини - без деталей: "пріоритети озвучено тим, кому треба". У планах - масштабування Центру інновацій та розробок з рівня бригади до інституційного. Вже 15 моделей техніки перебувають на стадії реалізації.
Нагадаємо, 3 червня Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем.
Колишній командувач Сил безпілотних систем, Сухаревський, розповів про причини свого звільнення з посади, проливши світло на внутрішні процеси та плани майбутнього розвитку роду військ.