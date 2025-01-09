Стійкі до РЕБ. Росіяни активно застосовують на фронті дрони нового типу, - ISW

Речник однієї з українських бригад 8 січня повідомив, що армія РФ ще не використовує оптоволоконні БпЛА систематично.

За його словами, такі дрони повільніші та менш маневрені за безпілотники з можливістю спостереження з висоти польоту, що робить їх більш уразливими для збиття зі стрілецької зброї.

Один із російських військових блогерів заявив, що війська РФ першими успішно розробили та інтегрували оптоволоконні дрони в бойові операції в Україні.

Натомість він попередив, що ЗСУ теж незабаром розроблять подібні інновації. Тож військам РФ доведеться розробити нові засоби для збиття українських оптоволоконних дронів.