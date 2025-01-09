Устойчивые к РЭБ. Россияне активно применяют на фронте дроны нового типа, - ISW

Российские военные все чаще используют для атак на позиции ВСУ беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям. Это делает их устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Представитель одной из украинских бригад 8 января сообщил, что армия РФ еще не использует оптоволоконные БпЛА систематически.
По его словам, такие дроны медленнее и менее маневренные, чем беспилотники с возможностью наблюдения с высоты полета, что делает их более уязвимыми для сбития из стрелкового оружия.
Один из российских военных блогеров заявил, что войска РФ первыми успешно разработали и интегрировали оптоволоконные дроны в боевые операции в Украине.
В то же время, он предупредил, что ВСУ также вскоре разработают подобные инновации. Ппоэтому войскам РФ придется разработать новые средства для сбития украинских оптоволоконных дронов.
На сегодняшний день ВСУ полностью обеспечиваются дронами отечественного производства. В течение 2024 года это направление достигло беспрецедентных масштабов.
Украинские военные устанавливают на БпЛА по несколько дробовиков, чтобы сбивать российские дроны еще до того, как они достигнут цели.
В целом Украина уже производит 96% беспилотников для собственных нужд фронта.
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