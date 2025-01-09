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Устойчивые к РЭБ. Россияне активно применяют на фронте дроны нового типа, - ISW

Фото: россияне обстреливают ВСУ беспилотниками нового типа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные все чаще используют для атак на позиции ВСУ беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям. Это делает их устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Представитель одной из украинских бригад 8 января сообщил, что армия РФ еще не использует оптоволоконные БпЛА систематически.

По его словам, такие дроны медленнее и менее маневренные, чем беспилотники с возможностью наблюдения с высоты полета, что делает их более уязвимыми для сбития из стрелкового оружия.

Один из российских военных блогеров заявил, что войска РФ первыми успешно разработали и интегрировали оптоволоконные дроны в боевые операции в Украине.

В то же время, он предупредил, что ВСУ также вскоре разработают подобные инновации. Ппоэтому войскам РФ придется разработать новые средства для сбития украинских оптоволоконных дронов.

Развитие украинской армии дронов

На сегодняшний день ВСУ полностью обеспечиваются дронами отечественного производства. В течение 2024 года это направление достигло беспрецедентных масштабов.

Украинские военные устанавливают на БпЛА по несколько дробовиков, чтобы сбивать российские дроны еще до того, как они достигнут цели.

В целом Украина уже производит 96% беспилотников для собственных нужд фронта.

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