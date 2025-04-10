Стипендії в Україні: оновлений перелік виплат для студентів у 2025 році

В Україні тисячі студентів щомісяця отримують фінансову підтримку від держави. Йдеться про стипендії - академічні або соціальні, постійні чи тимчасові, призначені на основі рейтингу успішності або відповідного статусу. У 2025 році держава передбачає кілька видів таких виплат для учнів профтехів, студентів коледжів і вишів.

Хто має право на стипендію

Право на стипендію мають студенти денної форми навчання, які:

демонструють високі результати у навчанні (академічна стипендія);

мають пільговий соціальний статус (соціальна стипендія);

відзначилися в конкурсах, олімпіадах або навчаються за дефіцитними спеціальностями (президентські/урядові стипендії).

У першому семестрі першокурсники отримують стипендію на підставі результатів НМТ. Надалі - за рейтинговими списками успішності.

Академічна стипендія: хто й скільки отримує

Академічні стипендії нараховують студентам із високими результатами навчання. Їхній розмір залежить від типу закладу освіти.

Професійно-технічна освіта:

звичайна стипендія - 1250 гривень на місяць;

стипендія КМУ - 2500 гривень на місяць;

президентська - 2750 гривень на місяць.

Коледжі та технікуми (фахова передвища освіта):

звичайна академічна - 1510 гривень на місяць;

підвищена академічна - 2198 гривень на місяць;

для окремих спеціальностей - до 2809 гривень на місяць;

стипендії КМУ, ВРУ, президента - від 3020 до 3320 гривень на місяць.

Вищі навчальні заклади:

звичайна академічна - 2000 гривень на місяць;

підвищена академічна - 2910 гривень на місяць;

для окремих спеціальностей - до 3711 гривень на місяць;

стипендії КМУ, ВРУ, Президента - від 4000 до 4400 гривень на місяць.

У разі права на кілька академічних стипендій надають одну - з вищим розміром виплат.

Спеціальні стипендії для пріоритетних спеціальностей

Студенти, які обрали важливі для держави напрями, можуть розраховувати на окремі академічні виплати. Серед таких спеціальностей:

природничі науки (математика, фізика, хімія, біологія);

освіта (середня, спеціальна);

інженерні напрями: машинобудування, енергетика, атомна енергетика, металургія, авіація, суднобудування, гірництво, нафтогаз.

Виплати надають 40-45% студентів-бюджетників, з яких 15% отримують підвищену стипендію.

Соціальні стипендії: кому і скільки

Соціальна стипендія - це допомога студентам із пільгових категорій. Розміри залежать від типу навчального закладу та статусу:

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування:

до 18 років - 4794 гривні на місяць;

від 18 до 23 років - 4542 гривні на місяць;

Інші категорії:

студенти вишів - 1180 гривень на місяць;

студенти коледжів - 890 гривень на місяць;

учні профтехів - 450 гривень на місяць.

До таких категорій належать:

діти з багатодітних малозабезпечених сімей;

особи з інвалідністю або їхні діти;

ВПО;

діти учасників бойових дій чи загиблих героїв;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

студенти з населених пунктів на лінії фронту.

На соціальну стипендію можуть претендувати лише ті, хто не має академічної заборгованості.

Як оформити соціальну стипендію

На відміну від академічної, соціальну стипендію не нараховують автоматично. Щоб її отримати, студенту потрібно:

звернутися до деканату або адміністрації;

написати заяву на ім’я ректора;

надати документи, що підтверджують право (довідка ВПО, посвідчення дитини-сироти, УБД тощо).

У разі наявності права на дві стипендії (академічну і соціальну), студент обирає одну. Але діти-сироти можуть отримувати обидві одночасно.

Коли виплачують стипендію

Гроші зараховують наприкінці кожного місяця - незалежно від того, триває навчання чи канікули. Списки стипендіатів переглядають після завершення кожного семестру. Якщо студент втрачає право на виплати (через зниження рейтингу або зміну статусу), стипендію припиняють. Але її можна поновити в наступному семестрі.

Хто отримує президентську або урядову стипендію

Найвищі стипендії - президентська та Кабміну - призначають студентам із винятковими досягненнями:

перемоги на всеукраїнських/міжнародних конкурсах і олімпіадах;

200 балів на НМТ;

високі результати в навчанні.

Кандидатів висуває вчена або педагогічна рада, а для 200-бальників - формується окремий список Міністерства освіти.