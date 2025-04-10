Стипендії в Україні: оновлений перелік виплат для студентів у 2025 році

Студенти в Україні кожного місяця отримують стипендії. Однак, щоб отримувати ці гроші від держави, необхідно відповідати кільком критеріям.
Про подробиці нового підходу розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
В Україні тисячі студентів щомісяця отримують фінансову підтримку від держави. Йдеться про стипендії - академічні або соціальні, постійні чи тимчасові, призначені на основі рейтингу успішності або відповідного статусу. У 2025 році держава передбачає кілька видів таких виплат для учнів профтехів, студентів коледжів і вишів.
Право на стипендію мають студенти денної форми навчання, які:
У першому семестрі першокурсники отримують стипендію на підставі результатів НМТ. Надалі - за рейтинговими списками успішності.
Академічні стипендії нараховують студентам із високими результатами навчання. Їхній розмір залежить від типу закладу освіти.
Професійно-технічна освіта:
Коледжі та технікуми (фахова передвища освіта):
Вищі навчальні заклади:
У разі права на кілька академічних стипендій надають одну - з вищим розміром виплат.
Студенти, які обрали важливі для держави напрями, можуть розраховувати на окремі академічні виплати. Серед таких спеціальностей:
Виплати надають 40-45% студентів-бюджетників, з яких 15% отримують підвищену стипендію.
Соціальна стипендія - це допомога студентам із пільгових категорій. Розміри залежать від типу навчального закладу та статусу:
Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування:
Інші категорії:
До таких категорій належать:
На соціальну стипендію можуть претендувати лише ті, хто не має академічної заборгованості.
На відміну від академічної, соціальну стипендію не нараховують автоматично. Щоб її отримати, студенту потрібно:
У разі наявності права на дві стипендії (академічну і соціальну), студент обирає одну. Але діти-сироти можуть отримувати обидві одночасно.
Гроші зараховують наприкінці кожного місяця - незалежно від того, триває навчання чи канікули. Списки стипендіатів переглядають після завершення кожного семестру. Якщо студент втрачає право на виплати (через зниження рейтингу або зміну статусу), стипендію припиняють. Але її можна поновити в наступному семестрі.
Найвищі стипендії - президентська та Кабміну - призначають студентам із винятковими досягненнями:
Кандидатів висуває вчена або педагогічна рада, а для 200-бальників - формується окремий список Міністерства освіти.
Раніше РБК-Україна розповідало про можливість вступу до українських закладів вищої освіти у 2025 році без наявності українського документа про повну загальну середню освіту. Згідно з інформацією, Міністерство освіти і науки України передбачило особливий порядок прийому: абітурієнти з іноземними документами про середню освіту можуть бути зараховані на підставі результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).
Однак вони зобов'язані протягом шести місяців з моменту початку навчання надати український документ про освіту або свідоцтво про визнання іноземного документа. У разі невиконання цієї умови наказ про зарахування може бути скасований.
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