Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году

В Украине тысячи студентов ежемесячно получают финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях - академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. В 2025 году государство предусматривает несколько видов таких выплат для учащихся профтехов, студентов колледжей и вузов.

Кто имеет право на стипендию

Право на стипендию имеют студенты дневной формы обучения, которые:

демонстрируют высокие результаты в учебе (академическая стипендия);

имеют льготный социальный статус (социальная стипендия);

отличились в конкурсах, олимпиадах или учатся по дефицитным специальностям (президентские/правительственные стипендии).

В первом семестре первокурсники получают стипендию на основании результатов НМТ. В дальнейшем - по рейтинговым спискам успеваемости.

Академическая стипендия: кто и сколько получает

Академические стипендии начисляют студентам с высокими результатами обучения. Их размер зависит от типа учебного заведения.

Профессионально-техническое образование:

обычная стипендия - 1250 гривен в месяц;

стипендия КМУ - 2500 гривен в месяц;

президентская - 2750 гривен в месяц.

Колледжи и техникумы (профессиональное предвысшее образование):

обычная академическая - 1510 гривен в месяц;

повышенная академическая - 2198 гривен в месяц;

для отдельных специальностей - до 2809 гривен в месяц;

стипендии КМУ, ВРУ, президента - от 3020 до 3320 гривен в месяц.

Высшие учебные заведения:

обычная академическая - 2000 гривен в месяц;

повышенная академическая - 2910 гривен в месяц;

для отдельных специальностей - до 3711 гривен в месяц;

стипендии КМУ, ВРУ, Президента - от 4000 до 4400 гривен в месяц.

В случае права на несколько академических стипендий предоставляют одну - с более высоким размером выплат.

Специальные стипендии для приоритетных специальностей

Студенты, которые выбрали важные для государства направления, могут рассчитывать на отдельные академические выплаты. Среди таких специальностей:

естественные науки (математика, физика, химия, биология);

образование (среднее, специальное);

инженерные направления: машиностроение, энергетика, атомная энергетика, металлургия, авиация, судостроение, горное дело, нефтегаз.

Выплаты предоставляют 40-45% студентов-бюджетников, из которых 15% получают повышенную стипендию.

Социальные стипендии: кому и сколько

Социальная стипендия - это помощь студентам из льготных категорий. Размеры зависят от типа учебного заведения и статуса:

Дети-сироты и лишенные родительской опеки:

до 18 лет - 4794 гривны в месяц;

от 18 до 23 лет - 4542 гривны в месяц;

Другие категории:

студенты вузов - 1180 гривен в месяц;

студенты колледжей - 890 гривен в месяц;

учащиеся профтехов - 450 гривен в месяц.

К таким категориям относятся:

дети из многодетных малообеспеченных семей;

лица с инвалидностью или их дети;

ВПЛ;

дети участников боевых действий или погибших героев;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

студенты из населенных пунктов на линии фронта.

На социальную стипендию могут претендовать только те, кто не имеет академической задолженности.

Как оформить социальную стипендию

В отличие от академической, социальную стипендию не начисляют автоматически. Чтобы ее получить, студенту нужно:

обратиться в деканат или администрацию;

написать заявление на имя ректора;

предоставить документы, подтверждающие право (справка ВПЛ, удостоверение ребенка-сироты, УБД и т.д.).

В случае наличия права на две стипендии (академическую и социальную), студент выбирает одну. Но дети-сироты могут получать обе одновременно.

Когда выплачивают стипендию

Деньги зачисляют в конце каждого месяца - независимо от того, продолжается обучение или каникулы. Списки стипендиатов пересматривают после завершения каждого семестра. Если студент теряет право на выплаты (из-за снижения рейтинга или изменения статуса), стипендию прекращают. Но ее можно возобновить в следующем семестре.

Кто получает президентскую или правительственную стипендию

Самые высокие стипендии - президентская и Кабмина - назначают студентам с исключительными достижениями:

победы на всеукраинских/международных конкурсах и олимпиадах;

200 баллов на НМТ;

высокие результаты в учебе.

Кандидатов выдвигает ученый или педагогический совет, а для 200-бальников - формируется отдельный список Министерства образования.