Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году

Студенты в Украине каждый месяц получают стипендии. Однако, чтобы получать эти деньги от государства, необходимо соответствовать нескольким критериям.
О подробностях нового подхода рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
В Украине тысячи студентов ежемесячно получают финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях - академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. В 2025 году государство предусматривает несколько видов таких выплат для учащихся профтехов, студентов колледжей и вузов.
Право на стипендию имеют студенты дневной формы обучения, которые:
В первом семестре первокурсники получают стипендию на основании результатов НМТ. В дальнейшем - по рейтинговым спискам успеваемости.
Академические стипендии начисляют студентам с высокими результатами обучения. Их размер зависит от типа учебного заведения.
Профессионально-техническое образование:
Колледжи и техникумы (профессиональное предвысшее образование):
Высшие учебные заведения:
В случае права на несколько академических стипендий предоставляют одну - с более высоким размером выплат.
Студенты, которые выбрали важные для государства направления, могут рассчитывать на отдельные академические выплаты. Среди таких специальностей:
Выплаты предоставляют 40-45% студентов-бюджетников, из которых 15% получают повышенную стипендию.
Социальная стипендия - это помощь студентам из льготных категорий. Размеры зависят от типа учебного заведения и статуса:
Дети-сироты и лишенные родительской опеки:
Другие категории:
К таким категориям относятся:
На социальную стипендию могут претендовать только те, кто не имеет академической задолженности.
В отличие от академической, социальную стипендию не начисляют автоматически. Чтобы ее получить, студенту нужно:
В случае наличия права на две стипендии (академическую и социальную), студент выбирает одну. Но дети-сироты могут получать обе одновременно.
Деньги зачисляют в конце каждого месяца - независимо от того, продолжается обучение или каникулы. Списки стипендиатов пересматривают после завершения каждого семестра. Если студент теряет право на выплаты (из-за снижения рейтинга или изменения статуса), стипендию прекращают. Но ее можно возобновить в следующем семестре.
Самые высокие стипендии - президентская и Кабмина - назначают студентам с исключительными достижениями:
Кандидатов выдвигает ученый или педагогический совет, а для 200-бальников - формируется отдельный список Министерства образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало о возможности поступления в украинские учреждения высшего образования в 2025 году без наличия украинского документа о полном общем среднем образовании. Согласно информации, Министерство образования и науки Украины предусмотрело особый порядок приема: абитуриенты с иностранными документами о среднем образовании могут быть зачислены на основании результатов национального мультипредметного теста (НМТ).
Однако они обязаны в течение шести месяцев с момента начала обучения предоставить украинский документ об образовании или свидетельство о признании иностранного документа. В случае невыполнения этого условия приказ о зачислении может быть отменен.
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