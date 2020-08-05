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Стипендии детям-сиротам увеличатся: президент подписал закон

Украина, Среда 05 августа 2020 18:27
Стипендии детям-сиротам увеличатся: президент подписал закон
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Закон вступит в силу 1 января 2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении размера стипендий детям-сиротам и лишенным родительской опеки. Верховная рада приняла этот закон еще 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, закон предусматривает увеличение стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы этим детям.

"Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения ", - говорится в законе.

Отмечается, что размер этих выплат должен составлять не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижению совершеннолетия - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, в Украине также хотят увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов; размер помощи могут увеличить на 50%.

Кроме того, детям-сиротам хотят разрешить жить в приемных семьях до 23 лет; соответствующий законопроект прорабатывают в парламентском комитете.

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