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Стипендії дітям-сиротам збільшаться: президент підписав закон

Україна, Середа 05 серпня 2020 18:27
Стипендії дітям-сиротам збільшаться: президент підписав закон
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Закон набуде чинності 1 січня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення розміру стипендій дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування. Верховна рада ухвалила цей закон ще 14 липня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Так, закон передбачає збільшення стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури цим дітям.

"Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їхнього числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу в усіх закладах вищої освіти, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування", - йдеться в законі.

Зазначається, що розмір цих виплат має становити не менш як 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення повноліття - 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, в Україні також хочуть збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів; розмір допомоги можуть збільшити на 50%.

Крім того, дітям-сиротам хочуть дозволити жити у прийомних сім’ях до 23 років; відповідний законопроект опрацьовують у профільному парламентському комітеті.

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