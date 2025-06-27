Не на стіни: 6 неочікуваних способів використання шпалер, які покращать ваш інтер’єр

Стеля

У 2025 році оздоблення стелі стало однією з головних дизайнерських тенденцій. Якщо раніше в моді було фарбування, то тепер на перший план виходить використання шпалер.

Це особливо ефектно виглядає у їдальні чи робочому кабінеті, а також у приміщеннях з нішею в стелі - так званою "tray ceiling". Якщо доповнити таку зону стильним світильником, кімната буквально перетвориться.

Шпалери на стелі додають глибини та несподіваного акценту. Ви ніби створюєте окремий художній простір. Ідеально для тих, хто не боїться сміливих рішень.

Кухня

Більшість навіть не розглядає кухню як місце для шпалер. А дарма! Вони чудово виглядають за відкритими полицями, особливо з веселими чи геометричними візерунками.

Хочете затишний куточок для сніданків? Обклейте шпалерами зону навколо столу. Таке оформлення додає тепла, індивідуальності та настрій "домашнього кафе". А головне - це виглядає стильно і незвично. Шпалери можуть стати родзинкою вашої кухні.

За допомогою шпалер можна створити затишне "домашнє кафе" (фото: Pixabay)

Рамки замість стін

Знайшли ідеальні шпалери, але живете в орендованій квартирі? Не проблема. Просто вставте панель шпалер у гарну декоративну раму. Це буде виглядати як витвір мистецтва, і коштуватиме дешевше за картину.

Особливо гармонійно поєднуються класичні візерунки з позолоченими рамами. Можна навіть створити діптих - два фрагменти в однакових рамках, розміщені поруч. Це чудовий спосіб виразити себе без радикальних змін.

Шафи й гардеробні

Гардероб - це не лише про зберігання, а й про стиль. За словами дизайнерки Моллі Борман-Геймонт, шпалери в шафі - її улюблений спосіб оживити інтер’єр. Це додає несподіваної естетики та навіть драматизму.

Тут можна дозволити собі те, що не пасує до решти оселі - наприклад, рожевий, клітинку або принт з метеликами. Шафа одразу виглядатиме як частина дизайнерського простору. А ще це дуже піднімає настрій щоразу, коли ви відкриваєте дверцята. Тож чому б не додати трохи свята й сюди?

Шпалери можуть оновити вигляд шаф (фото: Aliexpress)

Книжкові полиці

Хочете оновити стару книжкову шафу? Використайте шпалери! Зніміть полиці, обклейте задню стінку або навіть самі полиці - і меблі перетворяться на дизайнерський елемент.

Найкраще використовувати шпалери, які клеяться самостійно (peel-and-stick) - це просто, швидко і доступно. У маленьких зонах навіть новачок упорається з цим проєктом. До того ж це економна альтернатива новим меблям. Книжкова полиця одразу виглядає дорожчою та цікавішою.

Шухляди та полиці

Маєте залишки шпалер і не знаєте, що з ними зробити? Використайте їх для оздоблення шухляд або внутрішніх полиць. Це чудовий спосіб надати друге життя старим меблям, які пожовкли або втратили привабливість.

А ще - це дуже простий DIY-проєкт. Головне - добре очистити й висушити поверхню перед наклеюванням. Результат буде не лише гарним, а й практичним: полички стануть легшими в догляді. А кожен раз, відкриваючи шухляду, ви отримаєте естетичне задоволення.