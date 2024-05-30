На стенах - пятна, кабели и трубы. Как выглядит самая дешевая "смарт"-квартира в Киеве (фото)
Найти квартиру в аренду не за все деньги мира в столице может оказаться непросто. Особенно если вы планируете жить там долгое время и ищете комфортные условия.
РБК-Украина исследовало разные предложения на платформе онлайн-объявлений OLX и рассказывает, где расположена и как выглядит одна из квартир, которую предлагают арендовать в столице за относительно небольшие деньги.
Месторасположение квартиры
Согласно объявлению, в аренду предлагается однокомнатная смарт-квартира недалеко от Дарницкой площади в Киеве - в Гродненском переулке.
Исследовав эту местность на карте, можно увидеть, что рядом - относительно неплохо развитая инфраструктура (магазины, "Новая почта", школа, остановки общественного транспорта и т.п.).
В то же время там немного не хватает каких-либо зеленых зон (насаждений, скверов, парков).
Вместо этого относительно недалеко размещен Дарницкий железнодорожный вокзал и Дарницкая ТЭЦ (что в условиях полномасштабной войны и регулярных вражеских обстрелов сложно назвать "комфортным и безопасным месторасположением").
Приблизительное месторасположение квартиры (скриншот: google.com/maps)
Что известно о квартире
В объявлении отмечается, что это - смарт-квартира, что обычно свидетельствует о небольшой площади жилья (18-30 метров квадратных) и отсутствии в нем жестких перегородок или дверей. Такие помещения еще называют квартирами-студиями.
Автор публикации сообщает потенциальным арендаторам, что:
- общая площадь квартиры - 22 метра квадратных
- площадь кухни - 4 метра квадратных
- санузел - смежный
- отопление - индивидуальное (электро)
- квартира расположена в современном коттедже
- этаж - цокольный (хотя в целом дом имеет два этажа)
- в квартире был сделан свежий евроремонт
- в квартире - новая современная мебель
- в квартире есть автоматическая стиральная машина, бойлер, электроплита
- входная дверь - бронированная
- возле квартиры есть двор и место для парковки машины
Описание квартиры и инфраструктуры (скриншот: olx.ua)
В то же время, опубликованные в объявлении фотографии отображают совсем другую картину.
На них можно увидеть, что от свежего евроремонта в этой квартире - одно название.
На стенах - пятна, кабели и трубы, а новая современная мебель, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Вместо окна в комнате - зарешеченная форточка, а вместо кухни - коморка с небольшой электроплитой, стиральной машиной и микроволновкой.
Так выглядит эта квартира (фото: olx.ua)
В целом создается впечатление, что подвальное помещение "коттеджа" просто решили переоборудовать в "квартиру", чтобы заработать денег.
Стоимость аренды квартиры
При всех вышеупомянутых нюансах и указанной на платформе стоимости аренды в размере 4 000 грн, на самом деле платить за такую "красоту" придется 4 500 грн в месяц (об этом говорится ниже, в тексте объявления).
При этом в квартире даже нельзя жить с домашним питомцем.
Объявление на платформе (скриншот: olx.ua)
Кроме того, на арендатора традиционно "ложится" оплата счетов:
- за электроэнергию (по счетчику)
- за воду (по счетчику)
В заключение разово придется уплатить комиссию агентству - в размере 50% по факту заселения.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в рейтинге областей Украины по стоимости аренды жилья сменился лидер.
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