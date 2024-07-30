Стимулювання будівництва ВЕС державою допоможе зменшити зимовий дефіцит електроенергії, - експерт

Він нагадав, що з цього тижня скасовані мито та ПДВ на таке обладнання, що буде додатковим чинником зниження цін, а відтак, буде додатковий час підготуватись до зимових відключень.

"На жаль, законодавці не надали преференцій для обладнання вітроенергетичних станцій. А саме вітроенергетика має високий потенціал покриття дефіцитів узимку, коли продуктивність сонячних електростанцій мінімальна", - сказав Прокіп.

За його словами, після покращення ситуації з відключеннями в енергосистемі треба докласти великих зусиль до того, щоб очікуваний опалювальний сезон та в подальшому зменшувати дефіцит потужності в енергосистемі.

"З кінця жовтня чи початку листопада тенденція переломиться. Через похолодання ростиме попит, який взимку буде на третину більшим ніж улітку. Взимку віддача від сонячних електростанцій, на які зараз припадає майже п’ята частина навантаження енергосистеми, буде мінімальною. А тому, скороченні інтересу до ситуації в енергетиці – передчасне", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, 16 липня парламент проголосував за законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну.

Водночас, Українська вітроенергетична асоціація заявила, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії поглибиться.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.