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Стимулирование строительства ВЭС государством поможет снизить зимний дефицит электроэнергии, - эксперт

Фото: стимулирование строительства ВЭС государством поможет снизить зимний дефицит электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государство должно обеспечить необходимые налоговые стимулы для строительства ветроэлектростанций в Украине, работа которых позволит снизить дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом заявил эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он напомнил, что с этой недели отменены пошлины и НДС на такое оборудование, что будет дополнительным фактором снижения цен, а значит, будет дополнительное время подготовиться к зимним отключениям.

"К сожалению, законодатели не предоставили преференции для оборудования ветроэнергетических станций. А именно ветроэнергетика имеет высокий потенциал покрытия дефицитов зимой, когда производительность солнечных электростанций минимальна", - сказал Прокип.

По его словам, после улучшения ситуации с отключениями в энергосистеме нужно приложить большие усилия к тому, чтобы ожидаемый отопительный сезон и в дальнейшем уменьшать дефицит мощности в энергосистеме.

"С конца октября или начала ноября тенденция преломится. Из-за похолодания будет расти спрос, который зимой будет на треть больше летом. Зимой отдача от солнечных электростанций, на которые сейчас приходится почти пятая часть нагрузки энергосистемы, будет минимальной. А потому, сокращении интереса к ситуации в энергетике – преждевременное", - отметил эксперт.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

В то же время Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии усугубится.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

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