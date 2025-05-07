У стилі ретро: ексклюзивний суперкар Audi quattro презентували у Німеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ABT.

Всього з 1980 по 1991 рік було випущено 11 452 екземпляри моделі Ur-quattro. Один із них наприкінці 1980-х опинився у Ханса-Юргена Абта: саме тоді він перейняв кермо влади підрозділом тюнінгу ABT у свого батька Йоханна Абта. З часом їй встановили розширені панелі кузова, білі колеса з магнієвого сплаву та бампери від спортивної моделі Audi Sport quattro. Ханс-Юрген Абт їздив на тому автомобілі близько трьох років, а тому нинішній проект рестомоду вважає "емоційно важливим" для нього та всієї компанії.

Відроджене купе Audi Ur-quattro має багато спільного з машиною Ханса-Юргена Абта. Ось тільки всі зовнішні панелі тепер виконані з вуглепластику. Втім, колісна база залишилася стандартною, хоча справжня модель Audi Sport quattro має укорочену базу (таких машин випущено лише 214 штук, з них 164 у дорожній специфікації).

Зате проект фірми ABT може похвалитися солідним збільшенням потужності. П'ятициліндровий турбомотор оригінальних машин розвивав максимум 220 к.с., у моделі Sport quattro його форсували до 306 к.с., а відроджене купе має одразу 530 к.с.

Під його капотом встановлений сучасний двигун 2.5 TFSI, взятий у серійної моделі Audi RS 3, та доопрацьований спеціалістами ABT. На жаль, компанія не опублікувала технічних подробиць. Інформації про трансмісію теж немає, хоча зрозуміло, що спортивне купе має повний привід.

Авто має допуск на дороги загального користування і навіть зможе отримати німецькі номери. Усього буде випущено 30 екземплярів відродженої машини. Причому спочатку передбачалося зробити 25 штук, проте всі вони розкупили за три години, які тривала презентація моделі. Втім, додатковий тираж також швидко знайшов покупців.