В стиле ретро: эксклюзивный суперкар Audi quattro презентовали в Германии

Всего с 1980 по 1991 год было выпущено 11 452 экземпляра модели Ur-quattro. Один из них в конце 1980-х оказался у Ханса-Юргена Абта: именно тогда он перенял бразды правления подразделением тюнинга ABT у своего отца Йоханна Абта. Со временем ей установили расширенные панели кузова, белые колеса из магниевого сплава и бамперы от спортивной модели Audi Sport quattro. Ханс-Юрген Абт ездил на том автомобиле около трех лет, а потому нынешний проект рестомода считает "эмоционально важным" для него и всей компании.

Возрожденное купе Audi Ur-quattro имеет много общего с машиной Ханса-Юргена Абта. Вот только все внешние панели теперь выполнены из углепластика. Впрочем, колесная база осталась стандартной, хотя настоящая модель Audi Sport quattro имеет укороченную базу (таких машин выпущено всего 214 штук, из них 164 в дорожной спецификации).

Зато проект фирмы ABT может похвастаться солидным увеличением мощности. Пятицилиндровый турбомотор оригинальных машин развивал максимум 220 л.с., в модели Sport quattro его форсировали до 306 л.с., а возрожденное купе имеет сразу 530 л.с.

Под его капотом установлен современный двигатель 2.5 TFSI, взятый у серийной модели Audi RS 3, и доработанный специалистами ABT. К сожалению, компания не опубликовала технических подробностей. Информации о трансмиссии тоже нет, хотя понятно, что спортивное купе имеет полный привод.

Авто имеет допуск на дороги общего пользования и даже сможет получить немецкие номера. Всего будет выпущено 30 экземпляров возрожденной машины. Причем изначально предполагалось сделать 25 штук, однако все они раскупили за три часа, которые длилась презентация модели. Впрочем, дополнительный тираж также быстро нашел покупателей.