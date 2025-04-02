У стилі комп'ютерних ігор: Hyundai показав ефектний електричний кросовер

"Insteroid представляє сучасний погляд на ідею автомобіля мрії. Він створений, аби надихати та викликати натхнення", - сказав Едуардо Рамірес, головний дизайнер Hyundai Design Europe.

Insteroid порівняно з Inster отримав подовжений й розширений кузов, оптимізовані для треку колеса, а також помітний спойлер, дифузор і вентиляційні отвори колісних арок, що забезпечують вдосконалену аеродинаміку. Всередині інтер'єр пропонує комплектацію з ковшеподібними сидіннями, каркасом безпеки та спеціалізованою панеллю приладів.

Insteroid також втілює прагнення Hyundai Motor до сталого розвитку, впроваджуючи інноваційні підходи до екологічно чистих матеріалів. В інтер’єрі використовується 3D-в’язане полотно, зіткане з переробленої пряжі.