RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В стиле компьютерных игр: Hyundai показал эффектный электрический кроссовер

Фото: Hyundai показал эффектный электрический кроссовер (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai презентовала в Сеуле концепт-кар Insteroid, вдохновленный видеоиграми. Авто построено на базе электрического городского кроссовера Hyundai Inster, который вышел в 2024 году. Концептуальный электромобиль разработан европейской командой дизайнеров Hyundai Motor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Insteroid представляет современный взгляд на идею автомобиля мечты. Он создан, чтобы вдохновлять и вызывать вдохновение", - сказал Эдуардо Рамирес, главный дизайнер Hyundai Design Europe.

Insteroid по сравнению с Inster получил удлиненный и расширенный кузов, оптимизированные для трека колеса, а также заметный спойлер, диффузор и вентиляционные отверстия колесных арок, обеспечивающие усовершенствованную аэродинамику. Внутри интерьер предлагает комплектацию с ковшеобразными сиденьями, каркасом безопасности и специализированной приборной панелью.

Insteroid также воплощает стремление Hyundai Motor к устойчивому развитию, внедряя инновационные подходы к экологически чистым материалам. В интерьере используется 3D-вязаное полотно, сотканное из переработанной пряжи.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai MotorЭлектромобилиАвтомобильный рынок