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У стилі комп'ютерних ігор: Hyundai показав ефектний електричний кросовер

Середа 02 квітня 2025 13:09
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У стилі комп'ютерних ігор: Hyundai показав ефектний електричний кросовер Фото: Hyundai показав ефектний електричний кросовер (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai презентувала у Сеулі концепт-кар Insteroid, натхненний відеоіграми. Авто побудовано на базі електричного міського кросовера Hyundai Inster, який вийшов у 2024 році. Концептуальний електромобіль розроблений європейською командою дизайнерів Hyundai Motor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Insteroid представляє сучасний погляд на ідею автомобіля мрії. Він створений, аби надихати та викликати натхнення", - сказав Едуардо Рамірес, головний дизайнер Hyundai Design Europe.

У стилі комп'ютерних ігор: Hyundai показав ефектний електричний кросовер

Insteroid порівняно з Inster отримав подовжений й розширений кузов, оптимізовані для треку колеса, а також помітний спойлер, дифузор і вентиляційні отвори колісних арок, що забезпечують вдосконалену аеродинаміку. Всередині інтер'єр пропонує комплектацію з ковшеподібними сидіннями, каркасом безпеки та спеціалізованою панеллю приладів.

Insteroid також втілює прагнення Hyundai Motor до сталого розвитку, впроваджуючи інноваційні підходи до екологічно чистих матеріалів. В інтер’єрі використовується 3D-в’язане полотно, зіткане з переробленої пряжі.

У стилі комп'ютерних ігор: Hyundai показав ефектний електричний кросовер

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Hyundai Motor Електромобілі Автомобільний ринок
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