В стиле компьютерных игр: Hyundai показал эффектный электрический кроссовер

Компания Hyundai презентовала в Сеуле концепт-кар Insteroid, вдохновленный видеоиграми. Авто построено на базе электрического городского кроссовера Hyundai Inster, который вышел в 2024 году. Концептуальный электромобиль разработан европейской командой дизайнеров Hyundai Motor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Insteroid представляет современный взгляд на идею автомобиля мечты. Он создан, чтобы вдохновлять и вызывать вдохновение", - сказал Эдуардо Рамирес, главный дизайнер Hyundai Design Europe.

Insteroid по сравнению с Inster получил удлиненный и расширенный кузов, оптимизированные для трека колеса, а также заметный спойлер, диффузор и вентиляционные отверстия колесных арок, обеспечивающие усовершенствованную аэродинамику. Внутри интерьер предлагает комплектацию с ковшеобразными сиденьями, каркасом безопасности и специализированной приборной панелью.

Insteroid также воплощает стремление Hyundai Motor к устойчивому развитию, внедряя инновационные подходы к экологически чистым материалам. В интерьере используется 3D-вязаное полотно, сотканное из переработанной пряжи.