Meta розпочала тестування окремого додатка Direct, який виносить особисті повідомлення з Instagram в окремий месенджер. Наразі сервіс доступний лише у двох країнах, проте він уже викликав запитання щодо можливої конкуренції з WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Як працює новий месенджер Direct?

За дизайном та інтерфейсом додаток Direct майже повністю повторює розділ вхідних повідомлень в класичному Instagram.

Якщо користувач увійде до нього за допомогою свого чинного облікового запису, усі його попередні чати автоматично перенесуться у новий сервіс.

У додатку зберегли звичні інструменти персоналізації. Користувачі можуть встановлювати індивідуальні фони для окремих листувань, а також публікувати короткі статуси у форматі нотаток.

Головною особливістю Direct стала можливість користуватися ним без реєстрації в Instagram. Створити профіль у месенджері можна лише за номером телефону або електронною поштою.

Щоправда, для таких користувачів пошук співрозмовників буде менш зручним - їм доведеться вручну додавати контакти за нікнеймом в Instagram або сканувати QR-код.

Функції безпеки та батьківський контроль

Meta перенесла до нового додатка низку захисних механізмів з основної платформи. Зокрема, система забороняє починати чати з незнайомими людьми, яких немає у списку контактів користувача.

Для захисту неповнолітніх у сервісі передбачено інструменти батьківського контролю. Вони дозволяють бачити, з ким саме спілкується підліток і скільки часу він проводить у додатку.

Крім того, компанія заявила про використання спеціальних технологій для виявлення потенційно небажаних контактів із молоддю та реагування на них, хоча точних технічних деталей не розкрила.

Чому Meta зважилася на експеримент?

Запуск окремого додатка виглядає нетиповим кроком, з огляду на попередні заяви керівника Instagram Адама Моссері. Раніше він визнавав, що обмін повідомленнями є найпопулярнішою функцією платформи, але відмовлявся інтегрувати ці чати у Threads.

Тоді Моссері пояснював, що дублювання однієї скриньки у різних додатках є зайвим і створює плутанину зі сповіщеннями.

Експерти також звертають увагу на те, що новий сервіс може забирати аудиторію в іншого месенджера компанії - WhatsApp.

Ймовірно, саме через ці ризики Meta наразі обмежує географію запуску. Наразі тестування Direct триває лише в Туреччині та Таїланді, проте в разі успіху компанія планує розширити доступність сервісу й на інші країни.