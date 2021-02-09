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"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как расчищают снег в Киеве.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Уже почти сутки продолжается снегопад в столице. Ночью, по прогнозам синоптиков, непогода усилится. Снег будет идти и в следующие несколько дней. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Хотя с прошлой ночи на улицах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке", - отметил в заметке к видео мэр столицы.

Он также отметил, что поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

"Поэтому можно, конечно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома - на дистанционном обучении. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Потому стихия не отступает", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, сильные снегопады охватили не только Украину, но и Европу. Стихия парализовала часть Германии, Польши, сложная ситуация и в Нидерландах.

"Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на авто, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе", - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве снегопад продолжается более 30 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

459 единиц спецтехники очищали Киев от снега всю ночь. Вместе с сильным снегопадом были ветер и метель.

По прогнозам, снегопад продолжится и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.

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