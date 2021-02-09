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"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко показав, як розчищають сніг у Києві.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Вже майже добу триває снігопад у столиці. Вночі, за прогнозами синоптиків, негода посилиться. Сніжитиме й у наступні кілька днів. Дорожники та комунальні служби продовжують працювати у режимі нон-стоп. Прибирання вулиць міста ускладнюється тим, що снігопад не вщухає. Хоча з минулої ночі на вулицях міста працює понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання", - зазначив мер столиці.

Він також зауважив, що пізно вечері дорожники знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів та основних вулиць для проїзду. Вдень роботі колон значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також автівки, припарковані на узбіччях та в недозволених місцях.

"Тому можна, звичайно, бути невдоволеними стихією, скаржитися на міські служби й при цьому не дослухатися до рекомендацій та попереджень. Але я ще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським. Також міська влада рекомендувала батькам, за можливості, залишити дітей вдома - на дистанційному навчанні. Комунальні служби роблять все можливе, щоб життєдіяльність міста не припинялася. Та наступні кілька днів будуть складними. Бо стихія не відступатиме", - підкреслив мер Києва.

За словами Кличка, сильні снігопади охопили не тільки Україну, а й Європу. Стихія паралізувала частину Німеччини, Польщі, складна ситуація та у Нідерландах.

"Закликаю всіх киян бути свідомими та обережними. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Якщо треба їхати на роботу, скористайтеся громадським транспортом. А якщо вже виїхали на авто, пересувайтеся і паркуйтеся з дотриманням правил! Бо спецтехніка не вміє прибирати сніг у повітрі", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Києві снігопад триває понад 30 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

459 одиниць спецтехніки очищали Київ від снігу усю ніч. Разом з сильним снігопадом були вітер та хуртовина.

За прогнозами снігопад триватиме і в середу. Киян просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

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Новини України Віталий КличкоКиївПогода
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