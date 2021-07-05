Стихия на Черное море в Турции напугала людей: торнадо пронесся в 300 метрах от пляжа

В Турции в результате шторма в Черном море возник торнадо . Он пронесся в 300 метрах от пляжа, что испугало людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler .

Стихия нагрянула на побережье Чакраз в районе Амасра в Бартыне в Турции. Там из-за шторма в море возник торнадо.

"Из-за сильного ветра, который начался в вечерние часы на курорте Чакраз в районе Амасра, в море возник смерч. Жители городка испугались", - говорится в сообщении.

Отмечается, торнадо так и не достиг берега.

"Торнадо исчез, не достигнув суши, после 15 минут воздействия на море", - сообщает издание.

Несмотря на отступивший торнадо, стихия все же доставила неприятности жителям курортного городка. Из-за сильной бури и дождя на дороге в деревне Курунлу упало большое дерево. Это привело к тому, что движение было перекрыто, пока бригады автомагистралей не убрали его с дороги.