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Стихія на Чорному морі в Туреччині налякала людей: торнадо пронісся в 300 метрах від пляжу

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Туреччина, Понеділок 05 липня 2021 02:59
Стихія на Чорному морі в Туреччині налякала людей: торнадо пронісся в 300 метрах від пляжу Фото: Туреччині торнадо в Чорному морі пронісся біля пляжу (twitter.com/Aksam)
Автор: Наталья Скороход

У Туреччині в результаті шторму в Чорному морі виник торнадо. Він пронісся в 300 метрах від пляжу, що злякало людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.

Стихія нагрянула на узбережжі Чакраз в районі Амасра в Бартині в Туреччині. Там через шторм у морі виник торнадо.

"Через сильний вітер, який почався у вечірні години на курорті Чакраз в районі Амасра, в морі виник смерч. Жителі містечка злякалися", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, торнадо так і не досяг берега.

"Торнадо зник, не досягнувши суші, після 15 хвилин впливу на море", - повідомляє видання.

Незважаючи на те, що торнадо відступив, стихія все ж доставила неприємності жителям курортного містечка. Через сильну бурю і дощ на дорозі в селі Курунлу впало велике дерево. Це призвело до того, що рух було перекрито, поки бригади автомагістралей не прибрали його з дороги.

Стихія на Чорному морі в Туреччині налякала людей: торнадо пронісся в 300 метрах від пляжу

Нагадаємо про руйнівний торнадо, який стався в Чехії. там стихія забрала життя шести людей і кілька десятків отримали травми.

Раніше повідомлялося, що на Кубі евакуювали десятки тисяч людей. Таке рішення прийняли через наближення сильного урагану "Ельза".

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