Стежив за польотами дронів і здавав їх РФ. Жителя села під Черніговом судили за держзраду

Деталі справи

Протягом лютого-квітня 2022 року місцевий мешканець села Буянки Чернігівського району передавав представнику Збройних сил РФ дані про польоти дронів, які бачив над населеним пунктом.

Також надавав йому адреси місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, мали зброю або були проукраїнськи налаштовані.

Таким чином він намагався нейтралізувати партизанську боротьбу або диверсії, зберігаючи бойовий потенціал дислокованих у селі підрозділів ЗС РФ.

За наводкою чоловіка росіяни катували учасника АТО

Також він здійснював піший обхід села для відстеження перебування нових осіб. Зібрані відомості передавав військовим РФ у заздалегідь обумовленому місці.

28 березня 2022 року окупанти прибули до домогосподарства знайомого засудженого - учасника АТО, про яке він їм розповів, та примусово вивезли чоловіка до села Вишневе.

"Упродовж доби потерпілого утримували в підвальному приміщенні школи, піддаючи тортурам з метою отримання даних про інших учасників АТО та місцезнаходження Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Його відправили до в'язниці

Під час обшуку за місцем проживання засудженого виявлено та вилучено мобільний телефон, а також 3 тротилові шашки.

Чернігівський апеляційний суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та незаконному поводженні з бойовими припасами.

Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для пособників РФ