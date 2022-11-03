Стеження триває кілька місяців. У Пентагоні не виявили випадків розкрадання західної зброї в Україні

Бригадний генерал зазначив, що невелика команда, яка складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців в різних місцях.

"У нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні", - вказав Райдер.

Окрім цього, за словами речника Пентагону, Київ відстежує "допомогу в сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту", а також "надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати".