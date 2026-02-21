Росія знайшла спосіб тотального контролю на окупованих територіях

Месенджер Max

Нагадаємо, у вересні минулого року у Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюють на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають у росіян переходити на нього з інших платформ.

За кілька місяців користувачі виявили в месенджері десятки проблем, окрім очевидної - цензурованого і повністю підконтрольного застосунку.

Серед іншого, росіяни стали скаржитися на те, що Max не надає end-to-end шифрування, повідомлення зберігаються на серверах VK, до яких мають доступ російські спецслужби. Експерти у сфері цифрових прав називають месенджер інструментом стеження.

Також, за словами користувачів, Max постійно запитує доступ до всього, що є в смартфоні, - камери, мікрофона, геолокації, контактів, усієї біометрії, Bluetooth і повідомлень, а також збирає IP-адресу, історію використання.

При цьому, якщо інші додатки можна просити не стежити, у Max ця функція обов'язкова. Крім цього, повідомляється, що додаток важко видалити - він може функціонувати на рівні root-access, що характерно для шкідливого програмного забезпечення.

Аналізуючи застосунок, експерти GitHub зазначили, що Max вмикає камеру на смартфоні кожні 5-10 хвилин і робить фото. Застосунок може слухати і записувати звук навколо, збирає дані про контакти користувача і навіть фіксує той текст, який був введений, але не відправлений.

Найбільшу хвилю критики викликає "державність" месенджера. Користувачі побоюються, що вся їхня особиста інформація буде передана ФСБ і використана проти них. Коментуючи подібні повідомлення, у Кремлі навіть особливо і не приховували, що стежитимуть за людьми через додаток Max.