Росія знайшла спосіб тотального контролю на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України працівників зобов’язали користуватися російським месенджером МАХ для тотального контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
Читайте також: Єдиний месенджер Путіна. Що таке Max і як він стежить за росіянами
Як повідомляється, керівникам установ і комунальних підприємств наказали забезпечити 100% встановлення месенджеру MAX серед персоналу і перевести туди всю службову комунікацію.
Через месенджер мають передавати накази, графіки, списки та звітність. Відмову розглядають як порушення дисципліни, а керівництво вже звітує про відсоток підключених.
Зазначається, що застосунок інтегрують із російськими сервісами обліку та ідентифікації, що створює централізовану систему цифрового контролю над бюджетниками на тимчосово окупованих територіях.
Нагадаємо, у вересні минулого року у Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюють на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають у росіян переходити на нього з інших платформ.
За кілька місяців користувачі виявили в месенджері десятки проблем, окрім очевидної - цензурованого і повністю підконтрольного застосунку.
Серед іншого, росіяни стали скаржитися на те, що Max не надає end-to-end шифрування, повідомлення зберігаються на серверах VK, до яких мають доступ російські спецслужби. Експерти у сфері цифрових прав називають месенджер інструментом стеження.
Також, за словами користувачів, Max постійно запитує доступ до всього, що є в смартфоні, - камери, мікрофона, геолокації, контактів, усієї біометрії, Bluetooth і повідомлень, а також збирає IP-адресу, історію використання.
При цьому, якщо інші додатки можна просити не стежити, у Max ця функція обов'язкова. Крім цього, повідомляється, що додаток важко видалити - він може функціонувати на рівні root-access, що характерно для шкідливого програмного забезпечення.
Аналізуючи застосунок, експерти GitHub зазначили, що Max вмикає камеру на смартфоні кожні 5-10 хвилин і робить фото. Застосунок може слухати і записувати звук навколо, збирає дані про контакти користувача і навіть фіксує той текст, який був введений, але не відправлений.
Найбільшу хвилю критики викликає "державність" месенджера. Користувачі побоюються, що вся їхня особиста інформація буде передана ФСБ і використана проти них. Коментуючи подібні повідомлення, у Кремлі навіть особливо і не приховували, що стежитимуть за людьми через додаток Max.