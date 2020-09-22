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Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста

Украина, Вторник 22 сентября 2020 10:25
Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста
Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Активист Сергей Стерненко сегодня утром сообщил, что срок его домашнего ареста истек. Однако он допускает, что арест продлят.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Закончился мой домашний арест. Но это не значит, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - заявил активист.

Отметим, в начале сентября коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Стерненко в Киев.

Дело продолжат рассматривать в Приморском районном суде Одессы.

При этом в конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела активиста из Одессы в Киев.

Как писало РБК-Украина, в начале августа Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября.

Отметим, 13 августа активисту вручили обвинительный акт, его обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст . 263 УК Украины).

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