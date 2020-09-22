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Стерненко заявив про закінчення терміну домашнього арешту

Україна, Вівторок 22 вересня 2020 10:25
Стерненко заявив про закінчення терміну домашнього арешту
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Активіст Сергій Стерненко сьогодні вранці повідомив, що термін його домашнього арешту закінчився. Однак він допускає, що арешт продовжать.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Закінчився мій домашній арешт. Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО", - заявив активіст.

Відзначимо, на початку вересня колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без задоволення клопотання про перенесення розгляду справи за обвинуваченням Стерненка до Києва.

Справу продовжать розглядати в Приморському районному суді Одеси.

При цьому в кінці серпня Верховний суд уже відмовлявся переносити розгляд справи активіста з Одеси до Києва.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня.

Відзначимо, 13 серпня активісту вручили обвинувальний акт, його звинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 КК України).

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