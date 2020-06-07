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Стерненко вызвали на допрос в СБУ для вручения подозрения

Новости » Политика     07.06.2020 - 16:40
Стерненко вызвали на допрос в СБУ для вручения подозрения
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Активист отметил, что ему подготовили сообщение о подозрении за самозащиту

Активист Сергей Стерненко заявил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения. Его вызывают на 9 июня на 10:00.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стерненко вызвали на допрос в СБУ для вручения подозрения

Активист прикрепил фото повестки.

"Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00", - написал он.

Стерненко отправил следователю ответ, что не может явиться, поскольку вызов получен за два дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум три.

"За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту ", - написал он и добавил, что подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

Отметим, 14 мая Стерненко заявил, что ему пришел вызов с требованием явиться утром 18 мая в СБУ. По информации активиста, СБУ вызвала его для вручения подозрения.

Однако в ведомстве тогда заверили, что Стерненко не планируют вручать подозрение в деле о нападении на него же в 2018 году.

Напомним, позже в Службе безопасности, что вызвали активиста "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий".

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2019 года СБУ установила возможного организатора покушения на Стерненко.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныподозрениеактивисты
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