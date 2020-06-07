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Стерненка викликали на допит до СБУ для вручення підозри

Новини » Політика     07.06.2020 - 16:40
Стерненка викликали на допит до СБУ для вручення підозри
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Активіст зазначив, що йому підготували повідомлення про підозру за самозахист

Активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликали на допит до Служби безпеки України для вручення підозри. Його викликають на 9 червня на 10:00.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Стерненка викликали на допит до СБУ для вручення підозри

Активіст прикріпив фото повістки.

"Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно. Про це свідчить новий виклик в СБУ, який я сьогодні отримав. У виклику зазначено, що мене як свідка викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00", - написав він.

Стерненко надіслав слідчому відповідь, що не може з‘явитися, оскільки виклик отримано за два дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум три.

"За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників. Тому якщо їм потрібно, щоб я з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист", - написав він і додав, що підозру підготували по ст. 115 - умисне вбивство.

Відзначимо, 14 травня Стерненко заявив, що йому прийшов виклик з вимогою з'явитися вранці 18 травня у СБУ. За інформацією активіста, СБУ викликала його для вручення підозри.

Однак у відомстві тоді запевнили, що Стерненку не планують вручати підозру в справі про напад на нього ж у 2018 році.

Нагадаємо, пізніше в Службі безпеки, що викликали активіста "для проведення окремих слідчих і процесуальних дій".

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Служба безпеки Україниподозрениеактивисты
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