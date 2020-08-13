Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Справа повинні відправити у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті

Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи будуть відправлені у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що звертатиметься до Верховного суду з вимогою перенести розгляд справи в один із судів Києва.

"Приходили з адвокатом Оріхівською забирати мій обвинувальний акт...", - написав Стерненко.

Нагадаємо, Стенрненка звинувачують у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Справа пов'язана з нападом на нього в травні 2018 року. Тоді Стерненко поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює його дії як перевищення самооборони.

На початку червня Стерненку повідомили про підозру у ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Пізніше Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів.

На початку серпня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід активісту на нічний домашній арешт до 21 вересня.

Також РБК-Україна писало, що одному з нападників на Стерненка скасували підозра.