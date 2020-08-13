ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стерненку вручили обвинувальний акт

Київ, Четвер 13 серпня 2020 20:48
Стерненку вручили обвинувальний акт
Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Справа повинні відправити у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті

Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи будуть відправлені у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що звертатиметься до Верховного суду з вимогою перенести розгляд справи в один із судів Києва.

"Приходили з адвокатом Оріхівською забирати мій обвинувальний акт...", - написав Стерненко.

Нагадаємо, Стенрненка звинувачують у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Справа пов'язана з нападом на нього в травні 2018 року. Тоді Стерненко поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює його дії як перевищення самооборони.

На початку червня Стерненку повідомили про підозру у ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Пізніше Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів.

На початку серпня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід активісту на нічний домашній арешт до 21 вересня.

Також РБК-Україна писало, що одному з нападників на Стерненка скасували підозра.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України активистыобвинение
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся