Стерненко отправили под домашний арест

Одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также суд отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

"Применить к подозреваемому Стерненко Сергею Вячеславовичу меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил судья.

Отметим, домашний арест ему назначили на территории воинской части в Одессе. Сам Стерненко опубликовал текст постановления и отметил, что выполнить его невозможно.

Заседание суда началось на прошлой неделе. Под зданием суда собрались сотни людей, чтобы поддержать активиста, однако правоохранители отказались пропустить их на заседание. Несмотря на отказ, участники акции в поддержку Стерненко попытались попасть в суд.

Сегодня под стенами суда произошло несколько столкновений, в результате которых задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Как известно, в 2018 году на Стерненко напали двое мужчин вблизи его дома в Одессе. В результате инцидента один из нападавших скончался от ножевого ранения. По словам активиста, он защищался ножом.

Сначала дело расследовали как нападение на Стерненко, в СБУ даже заявляли об установлении организатора, но кто он пока неизвестно. 11 июня активисту вручили подозрение.

Стерненко подозревают в совершении умышленного убийства и незаконном владении холодным оружием.