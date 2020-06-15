Стерненко відправили під домашній арешт

Одеському активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід. Суд відправив його на цілодобовий домашній арешт на 60 днів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також суд відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.

"Застосувати до підозрюваного Сергія Стерненка В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомив суддя.

Зазначимо, домашній арешт йому призначили на території військової частини в Одесі. Сам Стерненко опублікував текст постанови та зазначив, що виконати її неможливо.

Сьогодні під стінами суду відбулося кілька зіткнень, в результаті яких затримали п'ять активістів, при цьому двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

Як відомо, у 2018 році на Стерненка напали двоє чоловіків поблизу його будинку в Одесі. В результаті інциденту один з нападників помер від ножового поранення. За словами активіста, він захищався ножем.

Спочатку справу розслідували як напад на Стерненка, в СБУ навіть заявляли про встановлення організатора, але хто він поки невідомо. 11 червня активісту вручили підозру.

Стерненка підозрюють у скоєнні навмисного вбивства та незаконному володінні холодною зброєю.