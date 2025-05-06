Стережіться SMS від "Ощадбанку": повідомлення приходять не лише клієнтам

Українці отримують фейкові повідомлення про борги від "Ощадбанку". SMS приходять навіть тим, хто не є клієнтом банку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру протидії дезінформації (ЦПД) у Facebook.
У ЦПД повідомили, що шахраї маскуються під "Ощадбанк", проте це - нова схема обману. Так, українцям надходять повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом".
Уточнюється, що такі повідомлення отримують навіть ті з громадян, які не є клієнтами банку.
Крім того, шахраї створюють фейкові чат-боти, які візуально копіюють фірмовий стиль фінансової установи. Це вводить користувачів в оману та створює враження, що повідомлення надійшло з офіційного джерела.
"Насправді це чергова шахрайська схема, мета якої - заволодіти банківськими даними користувачів для подальших злочинних дій", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Тобто отримавши банківські чи персональні дані клієнтів, злочинці можуть використати отриману інформацію для подальших махінацій.
Насамкінець у ЦПД наголосили, що для того, аби убезпечити себе від шахраїв, не можна у жодному разі:
Натомість необхідно заблокувати номер відправника, від якого надійшло подібне SMS.
"Всю актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах банків", - підсумували у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чужі SMS від "Ощадбанку" - що це означає та як швидко вирішити проблему.
Читайте також про фейкові листи від "Ощадбанку", які може отримувати дехто з українців.
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