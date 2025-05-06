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Стережіться SMS від "Ощадбанку": повідомлення приходять не лише клієнтам

Українцям загрожує нова шахрайська схема з SMS від буцімто "Ощадбанку" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українці отримують фейкові повідомлення про борги від "Ощадбанку". SMS приходять навіть тим, хто не є клієнтом банку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру протидії дезінформації (ЦПД) у Facebook.

Фейкові чат-боти та копія стилю

У ЦПД повідомили, що шахраї маскуються під "Ощадбанк", проте це - нова схема обману. Так, українцям надходять повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом".

Уточнюється, що такі повідомлення отримують навіть ті з громадян, які не є клієнтами банку.

Крім того, шахраї створюють фейкові чат-боти, які візуально копіюють фірмовий стиль фінансової установи. Це вводить користувачів в оману та створює враження, що повідомлення надійшло з офіційного джерела.

Мета шахраїв - вкрасти банківські дані

"Насправді це чергова шахрайська схема, мета якої - заволодіти банківськими даними користувачів для подальших злочинних дій", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Тобто отримавши банківські чи персональні дані клієнтів, злочинці можуть використати отриману інформацію для подальших махінацій.

Як убезпечити себе: основні поради

Насамкінець у ЦПД наголосили, що для того, аби убезпечити себе від шахраїв, не можна у жодному разі:

  • переходити за посиланнями в таких повідомленнях;
  • користуватися фейковими чат-ботами;
  • вводити свої персональні дані.

Натомість необхідно заблокувати номер відправника, від якого надійшло подібне SMS.

"Всю актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах банків", - підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чужі SMS від "Ощадбанку" - що це означає та як швидко вирішити проблему.

Читайте також про фейкові листи від "Ощадбанку", які може отримувати дехто з українців.

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