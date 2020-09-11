Степанов заявил о нарушениях карантина на черниговском рынке

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что был на центральном рынке в Чернигове и сообщил о нарушениях. Он заявил, что около 70% продавцов носили маску на подбородке.

Об этом он заявил на брифинге.

Кроме того, он обратился к местным властям города с просьбой организовать соблюдение правил карантина, в частности, на этом рынке.

"Очень маленькое количество людей, которые были в масках", - рассказал он о ситуации на рынке.

Напомним, мэры Ивано-Франковска и Тернополя заявили о намерении подать в суд на Кабинет министров из-за попадания городов в "красную зону" карантина.

Кроме этого сообщалось, что Тернополь отказался выполнять карантинные требования "красной зоны". При этом в полиции заявили, что готовы привлекать к ответственности в случае нарушения.

РБК-Украина рассказывало, как украинские власти собираются бороться с антикарантинным бунтом городских глав.