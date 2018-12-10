Степанов запустил медицинский проект мобильных поликлиник

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Теперь медпомощь получат жители даже самых отдаленных сел Одесской области

В Одесской области заработал специальный проект "Мобильная поликлиника", благодаря которому медицинскую помощь получат жители даже самых отдаленных сел области. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

По словам Степанова, в Одесской области наблюдается нехватка некоторых специалистов на районном уровне.

"Но это не повод оставлять пациентов без помощи! Поэтому я инициировал запуск проекта "Мобильная поликлиника". Осмотры пройдут во всех районах без исключения. Абсолютно бесплатно для людей. Проект системный, рассчитан не на один год", - подчеркнул Степанов.

Он добавил, что проект является частью реформы сельской медицины, старт которой дал президент Петр Порошенко.

По словам председателя ОГА, так называемые авто-амбулансы появятся в 75 населенных пунктах области. Только на первом этапе медики осмотрят более 20 тысяч сельских жителей.

Степанов добавил, что бесплатную диагностику будут проводить две команды специалистов: кардиологи, офтальмологи, гинекологи, эндокринологи и специалисты ультразвуковой диагностики. Кроме того, "мобильная поликлиника" оснащена передвижным маммографическим кабинетом.

"Мобильная поликлиника" должна выявить наиболее распространенные болезни на ранних стадиях. При необходимости пациентов направят для обследования и лечения в специализированные медицинские учреждения.

Также, как заявил Степанов, пациенты смогут воспользоваться программой "Доступные лекарства".

Напомним, 59 препаратов можно получить бесплатно, а 202 средства - с небольшой доплатой в аптеке. Тем, кто не сможет самостоятельно посетить аптеку, препараты доставят на дом.