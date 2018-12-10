Степанов запустив медичний проект мобільних поліклінік

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Тепер медичну допомогу отримають жителі навіть найвіддаленіших сіл Одеської області

В Одеській області запрацював спеціальний проект "Мобільна поліклініка", завдяки якому медичну допомогу отримають жителі навіть найвіддаленіших сіл області. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

За словами Степанова, в Одеській області спостерігається нестача деяких фахівців на районному рівні.

"Але це не привід залишати пацієнтів без допомоги! Тому я ініціював запуск проекту "Мобільна поліклініка". Огляди пройдуть у всіх районах без винятку. Абсолютно безкоштовно для людей. Проект системний, розрахований не на один рік", - підкреслив Степанов.

Він додав, що проект є частиною реформи сільської медицини, старт якій дав президент Петро Порошенко.

За словами голови ОДА, так звані авто-амбуланси з'являться в 75 населених пунктах області. Тільки на першому етапі оглянуть медики понад 20 тисяч сільських жителів.

Степанов додав, що безкоштовну діагностику будуть проводити дві команди фахівців: кардіологи, офтальмологи, гінекологи, ендокринологи та фахівці ультразвукової діагностики. Крім того, "мобільний поліклініка" оснащена пересувним маммографічним кабінетом.

"Мобільна поліклініка" повинна виявити найбільш поширені хвороби на ранніх стадіях. При необхідності пацієнтів направлять для обстеження та лікування в спеціалізовані медичні установи.

Також, як заявив Степанов, пацієнти зможуть скористатися програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, 59 препаратів можна отримати безкоштовно, а 202 кошти - з невеликою доплатою в аптеці. Тим, хто не зможе самостійно відвідати аптеку, препарати доставлять додому.