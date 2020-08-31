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Степанов: все, кто нуждаются в госпитализации, должны сдавать ИФА-тест

Автор: Инна Собора

Тесты методом ПЦР делать не обязательно

Люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19. В то же время, они не должны делать тест методом полимеразной цепной реакции.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

На вопрос относительно обязательного тестирования при поступлении в больницу, которое стоит от 700 гривен минимум до 2 тысяч гривен, министр отметил, что ИФА тесты значительно дешевле.

"У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не метод ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине можно делать массовое тестирование ИФА-тестами всем, кто пожелает, поскольку тесты доступны, их проводят в 282 лабораториях.

Напомним, по словам Степанова, Украина обеспечена тестами на коронавирус на несколько месяцев вперед.

Кроме того, в Минздраве рассказывали, как изменилось количество тестирований на коронавирус с начала пандемии в Украине.

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