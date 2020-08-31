Степанов: всі, хто потребують госпіталізації, повинні здавати ІФА-тест

Люди, які потребують госпіталізації, мають здавати тест імуноферментного аналізу на COVID-19. Водночас, вони не повинні робити тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На запитання щодо обов'язкового тестування при госпіталізації, яке коштує від 700 гривень щонайменше до 2 тисяч гривень, міністр зазначив, що ІФА тести значно дешевші.

"У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні можна робити масове тестування ІФА-тестами всім, хто забажає, оскільки тести доступні, їх проводять в 282 лабораторіях.

Нагадаємо, за словами Степанова, Україна забезпечена тестами на коронавірус на декілька місяців вперед.

Крім того, у МОЗ розповідали, як змінилася кількість тестувань на коронавірус з початку пандемії в Україні.