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Степанов рассказал, отменят ли выплаты медикам с января

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что он не поддержал проект от Национальной службы здоровья об отмене доплат медикам с 1 января. Он поручил Минздраву переделать постановление, а также продлить сроки договоров НСЗУ с больницами.

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Об этом он заявил на брифинге.

"В последние дни средства массовой информации, некоторые народные депутаты и Национальная служба здоровья Украины говорили о том, что якобы у нас с 1 января прекращаются все возможные расчеты финансирования медицинской системы. То есть разгон очередной измены, что якобы что-то не принял Кабинет министров и программа медицинских гарантий стала под угрозой", - заявил он.

По его словам, надо продолжить все договоры с больницами до 31 марта следующего года с оставлением всех пакетов, которые существуют.

"Потому что 1 января, как бы мы не желали, COVID-19 никуда не исчезнет", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общее количество выявленных случаев COVID-19 до конца года достигнет отметки в 1 млн человек.

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