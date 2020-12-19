Степанов розповів, чи скасують виплати медикам з січня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що він не підтримав проект від Національної служби здоров'я про скасування доплат медикам з 1 січня. Він доручив МОЗ переробити постанову, а також продовжити терміни договорів НСЗУ з лікарнями.

Про це він заявив на брифінгу.

"Останніми днями засоби масової інформації, деякі народні депутати та Національна служба здоров'я України говорили про те, що нібито в нас з 1 січня припиняються всі можливі розрахунки фінансування медичної системи. Тобто розгін чергової зради, що нібито щось не прийняв Кабінет міністрів і програма медичних гарантій стала під загрозою", - заявив він.

За його словами, треба продовжити всі договори з лікарнями до 31 березня наступного року з залишенням всіх пакетів, які існують.

"Тому що 1 січня, як би ми не бажали, COVID-19 нікуди не зникне", - зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні загальна кількість виявлених випадків COVID-19 до кінця року досягне позначки в 1 млн осіб.